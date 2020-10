Osiek. Śmiertelny wypadek. Zginęła matka, dziecko trafiło do szpitala

Na drodze wojewódzkiej we wsi Osiek w województwie kujawsko-pomorskim doszło do tragedii. W zderzeniu czołowym dwóch aut zginęła kobieta. Jej dziecko przetransportowano do szpitala.

Osiek. Na drodze doszło do śmiertelnego wypadku (Źródło: Brodnica.fm)