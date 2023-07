Łowił ryby na oceanie. Bestie wyłoniły się nagle

Niezwykłe nagranie z USA. Amerykanin Robert Addie świętował urodziny córki na łódce, a przy okazji pokazywał rodzinie, jak powinno się łowić ryby na oceanie u wybrzeży Portsmouth. W pewnym momencie usłyszał spod wody charakterystyczny dźwięk, dlatego od razu wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. Jego niesamowite wideo udostępniła agencja AP. Widać na nim niespodziewany taniec trzech wielorybów. "Morskie bestie" niczym, jak w układzie tanecznym zaprezentowały swoje umiejętności, wynurzając się na powierzchnię, a następnie z potężną siłą uderzyły o taflę wody. Dla Addie'go nie było to pierwsze spotkanie z wielorybami. Mężczyzna spędził dekady na morzach jako rybak komercyjny w Massachusetts i na Alasce, przez co w tym czasie widział tysiące takich bestii. - Skończyliśmy wtedy łowić tuńczyki i nie jestem zaskoczony widokiem wielorybów, tam jest ich dużo - mówił Addie. Taką sytuację zobaczył jednak pierwszy raz na własne oczy, by w tym samym momencie trzy wieloryby wynurzyły się z oceanu.