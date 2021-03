Łowcy pedofili złapali 37-latka

Jak czytamy w komunikacie: "Sebastian lat 37 jednocześnie pisał z kilkunastoma dziećmi. Każdemu dziecku proponował lekcje samodzielnej masturbacji, zachęcał też do spotkania się w celu zrobienia tego wspólnie na żywo". Do wpisu dołączono film z obywatelskiego zatrzymania.

Sprawą zajmuje się policja

Wstępna kwalifikacja czynu to art. 200a, par. 2, KK ("Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2").

Kim są "łowcy pedofili"?

Elusive Child Protection Unit Poland to polska filia angielskiej grupy łowców pedofili. To organizacja non profit zajmująca się ujawnianiem przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Od września ubiegłego roku członkowie grupy doprowadzili do zatrzymania 20 pedofili na terenie całego kraju.