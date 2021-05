Loty do Moskwy odwoływane. Powodem sytuacja na Białorusi

"Austrian Airlines zawiesiły loty w przestrzeni powietrznej Białorusi do odwołania (...). Z tego powodu również konieczne jest skorygowanie trasy lotu z Wiednia do Moskwy. Zmiana trasy lotu ma być zaakceptowana przez władze. Rosyjskie władze nie dały nam takiego pozwolenia. W wyniku tego Austrian Airlines były zmuszone do odwołania dzisiejszego lotu z Wiednia do Moskwy" - poinformowały austriackie linie lotnicze w oświadczeniu przesłanym TASS.