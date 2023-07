Łotwa. Tony ścieków w Bałtyku. Jest zakaz kąpieli

Do wypadku w oczyszczalni ścieków w Lipawie na Łotwie doszło w niedzielę, 23 lipca. Jak podają łotewskie władze, tony zanieczyszczeń zawierających szlam siarkowy wpłynęły do Morza Bałtyckiego. Do wody dostało się ok. 1250 metrów sześciennych ścieków. Jak na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna awarii.