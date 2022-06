Łotwa ma dość. Premier krytykuje postawę Niemiec

Łotwa ma dość. Premier jednoznacznie o postawie Niemiec

W tym samym wywiadzie odniósł się też do sprawy embarga na rosyjską ropę naftową. - Od 24 lutego promuję całkowite embargo energetyczne na Rosję. Rozumiem jednak, że sytuacja energetyczna jest różna w różnych państwach członkowskich UE. Teraz zgodziliśmy się na embargo na ropę, z tymczasowym zwolnieniem na paliwo transportowane rurociągami. Kiedy kraj śródlądowy jest zależny od rosyjskiej ropy naftowej, łatwo powiedzieć, że musi się zmienić. Inwestowanie w alternatywne źródła wymaga czasu. Sam fakt, że do końca roku nie będzie można już importować ropy z tankowców, a Niemcy i Polska w ogóle nie będą importować rosyjskiej ropy, zmniejsza import ropy z Rosji o 90 proc. To wyraźnie lepsze niż nic - powiedział.