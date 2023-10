LOT odwołuje loty do Izraela i z powrotem

Pasażerowie, którzy zdecydowali się na zakup biletów na rejs do Tel Awiwu 7 października lub wcześniej, a ich plany podróży zostały zakłócone z powodu obecnej sytuacji w Izraelu, mają prawo do jednej bezpłatnej zmiany terminu wylotu. Nowy rejs musi odbyć się do 30 listopada 2023 roku, ale zmiana trasy podróży nie jest możliwa. Alternatywnie, pasażerowie mogą ubiegać się o pełny zwrot kosztów za niewykorzystane odcinki podróży - informuje LOT.