Łosie wybiegły na drogi. Mężczyzna nie żyje

Leśnicy przypominają, że łosie często wędrują w poszukiwaniu pożywienia czy miejsc bytowania. Od września do połowy października można obserwować zwiększoną aktywność tych zwierząt z uwagi na ich okres godowy nazywany bukowiskiem. Wtedy częściej odbywają one dłuższe wędrówki i bywa, że zapędzają się do miast albo wchodzą na drogi.