Londyn prześwietla rosyjskich bogaczy. Abramowicz nie mógł świętować sukcesu swoich piłkarzy

Kapitał rosyjski przeszkadza Wielkiej Brytanii w przeciwdziałaniu agresywnej polityce Rosji. Londyn stara się temu zaradzić. To może tłumaczyć nieobecność Romana Abramowicza na trybunach, gdy jego drużyna zdobywała piłkarski puchar Anglii.

Formalnie są to kłopoty wizowe, ale problem może być znacznie głębszy. Wiza biznesowa, którą posługiwał się Abramowicz wygasła 3 tygodnie temu, a on sam musiał wrócić do Rosji na pokładzie swojego prywatnego Boeinga 767. Oficjalnie Londyn nie odmówił miliarderowi wizy, a jedynie zwleka z wydaniem nowej.