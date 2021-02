Londyn. Nożownicy zaatakowali kilkukrotnie. Jedna osoba nie żyje

Jak przekazał serwis "The Sun", powołując się na policję, nie żyje jeden mężczyzna, który został zadźgany nożem. Dziesięć osób zostało poważnie rannych po serii ataków nożowników. Do tej tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę w Londynie .

Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych w tej sprawie - przekazał serwis "The Sun" zaznaczając, że śledczy wciąż ustają, czy te ataki są ze sobą powiązane. Do tej pory nie znaleziono dowodów, które by to potwierdzały.