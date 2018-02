Łódzkie: wiózł córki autem. Miał 3 promile

45-latek został namierzony dzięki czujnemu kierowcy, który zauważył, że jadące przed nim auto wykonuje niebezpieczne manewry. Mężczyzna próbował odebrać piratowi drogowemu kluczyki i uniemożliwić mu dalszą jazdę, jednak pijany kierowca zdołał pojechać dalej. W samochodzie znajdowały się dwie córki mężczyzny w wieku 10 i 12 lat.

- Twierdził, że kupił alkohol na stacji benzynowej i spożywał go w trakcie jazdy. Jego auto zostało odholowane, mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, teraz za jazdę po pijanemu odpowie przed sądem - mówi insp. Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia. Jego córkami, do czasu przyjazdu matki dziewczynek zaopiekowali się policjanci z komisariatu w Czerniewicach.