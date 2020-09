Łódzkie. Nastolatek przejechał z Serbii do Polski pod naczepą tira

Nastolatek, prawdopodobnie z Maroka, przejechał z Serbii do Polski pod naczepą tira. Wyszedł z ukrycia dopiero w Radomsku. Zauważył go jeden z mieszkańców. Chłopak trafił do szpitala.

Przejechał pod naczepą tira z Serbii do Polski. Fot. ilustracyjna (East News)