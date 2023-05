Atlas Arena w Łodzi. Tu pisze się historia muzyki i sportu

- W najbliższym czasie czeka nas wiele wydarzeń. Na pewno interesująco zapowiadają się koncerty: Scorpions, 50 Cent, Celine Dion, Andre Rieu. We wrześniu czeka nas turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Do Łodzi wówczas zjedzie kilkanaście reprezentacji siatkarskich, by rywalizować o prawo startu w Paryżu - dodał Łaski.