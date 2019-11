Łódź. Zjadł muchomora, aby "odlecieć". Objawy zatrucia ustąpiły po dobie

Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak zjadł muchomora czerwonego "dla haju". Był również pod wpływem alkoholu i dopalaczy. Lekarze, którzy pracują w klinice zatruć mówią, że "nie pamiętają takiego przypadku".

Mieszkaniec Łodzi trafił do miejscowego szpitala, bo zjadł muchomora czerwonego. Mężczyzna miał podwyższone ciśnienie i halucynacje. Tłumaczył, że chciał "odlecieć" - podaje expressilustrowany.pl. Łodzianin dodatkowo był pod wpływem alkoholu i dopalaczy.

Konsekwencje ich spożycia ustąpiły szybciej niż objawy zatrucia grzybem. Dolegliwości po muchomorze trzymały go dobę. Mężczyzna wyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy zjadł muchomora. Wyjaśnił, że robił to już wcześniej "dla haju". Lekarze z kliniki zatruć relacjonują, że "nie pamiętają takiego przypadku".