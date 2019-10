Łódź. W kamienicy przy ul. Wólczańskiej zarwał się strop. Potem zaczęły pękać ściany

W Łodzi pęka kolejna kamienica. Ostatnio runęła ściana jednego z budynków. Tym razem zaczyna walić się kamienica przy ul. Wólczańskiej 43. Wszyscy mieszkańcy zostali już ewakuowani.

To kolejna katastrofa budowlana w Łodzi. Do ostatniej doszło w piątek, kiedy zawaliło się skrzydło kamienicy przy ul. Rewolucji 1905 roku numer 29. Budynek był przeznaczony do remontu. Ulica została wtedy zamknięta dla ruchu. Na początku września runęły trzy stropy w kamienicy na tej samej ulicy, ale przy numerze 31. Trwały w niej prace rozbiórkowe przed renowacją. Budynek został wówczas rozebrany.