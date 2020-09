Łódź. Urodziła dziecko i zakopała w lesie. Jest wyrok dla 38-latki

- Sąd uznaje oskarżoną za winną tego, że działając z zamiarem bezpośrednim dokonała zabójstwa swojego nowonarodzonego dziecka płci żeńskiej zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki w taki sposób, że bezpośrednio po jego urodzeniu do muszli klozetowej pozostawiła je w niej bez jakiejkolwiek opieki, nie udzieliła mu po porodzie niezbędnej pomocy, a następnie włożyła dziecko do foliowego worka i zakopała je w ziemi, w wyniku czego nastąpił jego zgon - mówił sędzia Tomasz Krawczyk, cytowany przez "Super Express".

Łódź. Urodziła i zakopała dziecko w lesie

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2019 roku. Kobieta mieszkała we wsi koło Zgierza wspólnie z rodzicami, jednak zarówno oni, jak i ojciec dziecka nie wiedzieli, że 38-latka jest w ciąży. Kobieta urodziła dziecko w domowej łazience, a następnie odcięła pępowinę i włożyła noworodka do foliowej torby i zabrała do lasu. Tam wykopała dół i włożyła do niego swoją córkę, zakopując ziemią.