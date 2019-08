Dramat w Domanowicach. Matka miała zabić noworodka

W baraku mieszkalnym w Domanowicach w województwie dolnośląskim znaleziono zwłoki chłopca. Jego matka została aresztowana i usłyszała zarzut. Miała zabić noworodka tuż po urodzeniu.

Dziecko urodziło się żywe - tak wykazała sekcja zwłok. - Wszystko wskazuje na to, że kobieta sama rodziła. Na pewno zostanie pobrana krew do badania, czy użyto środków poronnych, bo wtedy może zmienić się kwalifikacja czynu. To mogłoby oznaczać, że kobieta zostanie oskarżona o zabójstwo. Chłopiec nie miał widocznych zmian chorobowych ani wad wrodzonych - mówił w rozmowie z dziennikiem Leszek Wojtyła z prokuratury rejonowej w Trzebnicy.