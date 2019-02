Łódź. Próbował zgwałcić dwie kobiety. Usłyszał zarzuty

Łódzka prokuratura postawiła dziś 29-letniemu mężczyźnie zarzuty dotyczące usiłowania zgwałcenia dwóch kobiet i naruszenie nietykalności cielesnej kolejnej pokrzywdzonej. Podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Na policję zgłosiła się również 22-latka, która została zaatakowana werbalnie przez mężczyznę. Sprawca miał grozić jej śmiercią. - Zdarzenie to można ewentualnie traktować w kategoriach gróźb karalnych. Jest to czyn ścigany na wniosek. Kobieta takiego wniosku nie złożyła, twierdzi, że gróźb się nie obawia. Dlatego to zdarzenia nie zostało ujęte w przedstawionych podejrzanemu zarzutach - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.