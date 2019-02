Brutalny atak na studentkę w Łodzi. Zaskakujące oświadczenie policji

Są już wyniki badań krwi z ubrania zatrzymanego w Łodzi 29-latka. Należą do brutalnie zaatakowanej studentki. Wszczęto także śledztwo ws. prawidłowości działań policji po zgłoszeniu pobicia przez kobietę. Jak będą się tłumaczyć policjanci? Okazuje się, że tego dnia padły im baterie w kamerkach, które noszą przy mundurach.

Niedawno pisaliśmy o napadzie, do jakiego doszło na ulicy Wigury w Łodzi . Studentka, która wracała do akademika, została zaatakowana przez mężczyznę.

Podejrzanego zatrzymano we wtorek 26 lutego. Wcześniej opublikowano wizerunek napastnika. Na policję zgłosiły się trzy inne kobiety, które również zostały przez niego zaatakowane. Rozpoznały go podczas policyjnego okazania.

Jak informuje "Express Ilustrowany", znane są już wyniki badań śladów biologicznych z ubrań 29-latka. Prowadzone były w laboratorium kryminalistycznym KWP w Łodzi. Są to ślady krwi zaatakowanej studentki.

Zarzuty do policjantów. "Filmu nie ma"

Dziewczyna ma tez pretensje do policjantów, którzy przyjechali na miejsce pobicia. "Funkcjonariusze, zamiast udzielić mi pomocy, zajmowali się jeżdżeniem w koło, jakby ten człowiek po 25 minutach miał być w promieniu czterech ulic. W końcu po kilku telefonach od dyspozytorki, która wysłała do mnie karetkę, łaskawie odstawiono mnie na miejsce zdarzenia, aby udzielono mi pomocy medycznej" – relacjonowała w poście. "Pan Policjant krzyczał na mnie, że zamiast robić sceny to może lepiej bym się wychyliła przez okno i wyglądała za sprawcą" - napisała.