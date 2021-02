Łódź. Policjant potrącił pieszego i dostał pouczenie. Komendant wyjaśnia

Kom. Robert Opas skomentował w programie "Newsroom" zdarzenie, do którego doszło w Łodzi. Policjant jadący w radiowozie z innym funkcjonariuszem potrącił mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. - Bardzo przykre, że brali udział w tej sytuacji policjanci. Z tego, co wiem, wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne - stwierdził kom. Opas. Jak zaznaczył, jeśli nie doszło do obrażeń, "pouczenie było pierwszym etapem", a katalog kar "obejmuje od nagany po wydalenia ze służby". - Jedyne, co jest pozytywne w tej historii, to że najprawdopodobniej pieszemu nic poważnego się nie stało - dodał kom. Opas. I podkreślił, że jego "koledzy nie powinni się znaleźć na pasach przejścia".