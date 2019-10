Łódź. Pobicie 4-miesięcznego dziecka. Ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa córeczki

Łódzki sąd aresztował w środę na trzy miesiące ojca pobitej dziewczynki. 26-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa swojej 4-miesięcznej córki, znęcanie się nad nią ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania obrażeń.

- Podczas przesłuchania, które trwało we wtorek do późnych godzin wieczornych, podejrzany nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia, które odbiegają od ustaleń poczynionych w oparciu o zebrane dowody - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.