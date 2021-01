Łódź. Matka pobiła 2-letnie dziecko? Kobieta usłyszała zarzuty

Prokuratura przedstawiła kobiecie dwa zarzuty: dotyczący naruszenia narządów ciała swojego dziecka na czas nie dłuższy niż siedem dni oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - 20-latka opiekowała się synem w stanie upojenia alkoholowego.

- Podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Wobec podejrzanej zastosowano jednak środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu kontaktu i zbliżania się do dziecka na mniej niż 20 metrów bez obecności innej osoby uprawnionej do opieki nad dzieckiem - przekazał Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, cytowany przez serwis expressilustrowany.pl.