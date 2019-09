Łódź. Dawid Ł. z Radomia skazany za działalność terrorystyczną. To pierwszy taki wyrok w Polsce

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał na 4 lata więzienia "polskiego dżihadystę". 27-latek był podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Polski wymiar sprawiedliwości po raz pierwszy pochylał się nad podobnym przestępstwem.

Dawid Ł. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym pod nazwą Muzułmański Ruch Świt Syrii. Nie przyznał się do winy. Celem terrorystów miało być obalenie reżimu Bashara al-Assada w Syrii i wprowadzenie szariatu. Mężczyźnie groziło do 8 lat więzienia. Prokuratorzy od początku podkreślali, że sprawa jest przełomowa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości - podaje portal tvn24.pl.

We wtorek Sąd Okręgowy w Łodzi skazał 27-latka na 4 lata więzienia. Ma również zapłacić 10 tys. złotych kosztów postępowania sądowego. Wyrok jest nieprawomocny. Na ławie oskarżonych zasiadł również znajomy Dawida Ł. Marcin C. miał posiadać wiarygodne informacje o przestępstwach o charakterze terrorystycznym popełnianych przez inne osoby. Nie przekazał ich jednak organom ściągania za co został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Dawid Ł. w wieku 16 lat wraz z rodzicami przeprowadził się do Norwegii. Tam przeszedł na islam i zakochał się w muzułmance. Został odrzucony i zaczął się radykalizować. Kilka lat temu próbował dostać się do Syrii przez Turcję. Tam przyłączył się do zbrojnej organizacji islamskiej. Podczas pobytu brał udział w szkoleniach strzeleckich i działaniach bojowych. W kwietniu 2015 r. wrócił do Norwegii, gdzie został zatrzymany i deportowany do Łodzi.