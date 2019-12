Łódź. Awantura podczas alkoholowej libacji. 24-letni mężczyzna śmiertelnie zraniony nożem

W jednym z łódzkich bloków w nocy z soboty na niedzielę doszło do awantury. Pokłóciło się dwóch mężczyzn. Starszy z nich chwycił nóż i dźgnął nim młodszego kompana. 42-latek już usłyszał prokuratorskie zarzuty. Jutro do sądu ma trafić wniosek o tymczasowy areszt dla niego.

Do awantury doszło w jednym z mieszkań bloku przy ul. Wodnej w Łodzi. Sąsiedzi słyszeli krzyki, odgłosy przewracających się mebli. Potem awantura przeniosła się na korytarz. Starszy z awanturujących się mężczyzn - 42-latek - chwycił nóż i dźgnął nim młodszego kompana.

W trakcie przesłuchania w prokuraturze przyznał się do popełnienia przestępstwa. - Twierdzi, że nie pamięta szczegółów zdarzenia. Nie jest w stanie sprecyzować, na jakim tle wywiązała się sytuacja konfliktowa. Jak twierdzi, był to tak błahy powód, że nawet go nie pamięta - wyjaśnia w rozmowie z Radiem Łódź Kopania.