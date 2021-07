Lockdown w Sydney. Kolejne cztery tygodnie twardego zamknięcia

We wtorek w stanie Nowa Południowa Walia, którego stolicą jest Sydney, zarejestrowano 177 nowych przypadków zakażeń wariantem Delta. Na skutek powikłań z COVID-19, tego samego dnia zmarła 90-letnia kobieta. Jak donosi agencja Reuters, co najmniej 46 z nowo odnotowanych infekcji dotyczy osób aktywnych społecznie, co zwiększa prawdopodobieństwo dalszego zarażania.