Lockdown odłożony. Rada Koalicyjna zdecydowała

Prawo do zaakceptowania bądź odrzucenia formuły ewentualnego lockdownu mają koalicjanci PiS: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina. Partie te zdecydowanie sprzeciwiają się "twardemu" lockdownowi.

Informacje te potwierdziliśmy w kilku źródłach. Rada Koalicyjna zebrała się we wtorek, posiedzenie - jak wynika z informacji WP - już się zakończyło. - Decyzja na dziś jest taka, że lockdownu nie będzie - zdradza nasz informator.

Lockdown w Polsce. Możliwa "godzina policyjna"?

Wprowadzenie bądź nie lockdownu - szef rządu Mateusz Morawiecki używa często określenia "narodowa kwarantanna" - to dziś główny temat narad na szczytach władzy. Potwierdzają to zgodnie wszyscy nasi rozmówcy na najwyższych szczeblach rządowych.

Premier Morawiecki w ubiegłym tygodniu mówił o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce "całkowitego lockdownu”. Stwierdził, że byłby to "kolejny stopień obostrzeń po podejmowanych obecnie". Zapowiedział, że jeżeli średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, "będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".

Jedną z poważnie branych pod uwagę możliwości - jak wynika z naszych informacji - jest maksymalne ograniczenie kontaktów "pozazawodowych", towarzyskich, co mogłoby również obejmować wprowadzenie tzw. godziny policyjnej - choć niekoniecznie pod taką nazwą.

- Liczba zakażeń z ostatnich kilku dni wskazuje, że być może unikniemy czarnego scenariusza. Ale to stan na dziś, nic nie jest wykluczone - mówi nam jeden z ministrów.

Lockdown w Polsce. Cel: ograniczyć mobilność

Rzecznik rządu Piotr Mueller we wtorek w TVN24 powiedział, że "jest kilka scenariuszy", jeżeli chodzi o zakres narodowej kwarantanny .

- To zależy między innymi od tego, jakie spłyną dane dotyczące mobilności obywateli. To też jest kwestia właśnie tego wskaźnika, o którym chcemy wiedzieć czy spadnie czy nie, w szczególności dzisiaj, wczoraj i jutro. Jutrzejszy dzień też jest mniej wymierny, bo to dzień wolny od pracy [11 listopada, Święto Niepodległości - red.] - tłumaczył minister.