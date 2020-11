Lockdown odłożony. Ale "godzina policyjna" wciąż niewykluczona. Nowe informacje

Decyzje dotyczące ewentualnego wprowadzenia lockdownu miały zapaść w tym tygodniu, ale - jak wynika z nieoficjalnych informacji WP - prawdopodobnie zostaną przesunięte na tydzień następny. Rząd planuje maksymalne ograniczenie kontaktów pozazawodowych, a na stole leży scenariusz znany z innych państw UE - wprowadzenia tzw. godziny policyjnej (choć niekoniecznie pod taką nazwą). - To jednak ostateczność - podkreślają nasi rozmówcy.

Nie tylko premier i minister zdrowia, ale także Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy będzie podejmować ostateczne decyzje dotyczące lockdownu i narodowej kwarantanny - wynika z nieoficjalnych informacji WP. Prawo do zaakceptowania bądź odrzucenia formuły ewentualnego lockdownu mają mieć koalicjanci PiS: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina.

Informacje te potwierdziliśmy w kilku źródłach. Rada Koalicyjna ma zebrać się w tym tygodniu.

Lockdown w Polsce. Możliwa "godzina policyjna"

Wprowadzenie bądź nie lockdownu - szef rządu Mateusz Morawiecki nazywa to "narodową kwarantanną" - to dziś główny temat narad na szczytach władzy. Potwierdzają to zgodnie wszyscy nasi rozmówcy na najwyższych szczeblach rządowych.

Premier Morawiecki w ubiegłym tygodniu mówił o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce "całkowitego lockdownu”. Stwierdził, że byłby to "kolejny stopień obostrzeń po podejmowanych obecnie". Zapowiedział, że jeżeli średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, "będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".

WP Lockdown (WP, Fot: KPRM)

Jedną z poważnie branych pod uwagę możliwości - jak wynika z naszych informacji - jest maksymalne ograniczenie kontaktów "pozazawodowych", towarzyskich, co obejmowałoby również wprowadzenie tzw. godziny policyjnej - choć niekoniecznie pod taką nazwą.

Jak się dowiadujemy, scenariusz ten - realizowany w kilku innych krajach europejskich - leży na stole. Ale jest ostatecznością. - Chodzi po prostu o maksymalne ograniczenie przemieszczania się w celu innym niż dotyczącym podstawowych potrzeb życiowych - zaznaczają politycy z rządu. Ulice polskich miast kontrolowałaby w jeszcze większym stopniu policja.

- Liczba zakażeń z ostatnich kilku dni wskazuje, że być może unikniemy czarnego scenariusza. Wprowadzenia lockdownu w tym tygodniu prawdopodobnie nie będzie. Ale to stan na dziś, nic nie jest wykluczone - mówi nam jeden z ministrów.

Lockdown w Polsce. Cel: ograniczyć mobilność

Rzecznik rządu Piotr Mueller we wtorek w TVN24 powiedział, że "jest kilka scenariuszy", jeżeli chodzi o zakres narodowej kwarantanny.

- To zależy między innymi od tego, jakie spłyną dane dotyczące mobilności obywateli. To też jest kwestia właśnie tego wskaźnika, o którym chcemy wiedzieć czy spadnie czy nie, w szczególności dzisiaj, wczoraj i jutro. Jutrzejszy dzień też jest mniej wymierny, bo to dzień wolny od pracy [11 listopada, Święto Niepodległości - red.] - tłumaczył minister.

Mueller podkreślił, że od tego będzie zależało, czy rząd będzie "próbować wprowadzać scenariusze, które są na przykład znane z Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji" (jak godzina policyjna), czy "być może po prostu ograniczyć tylko niektóre obszary funkcjonowania życia społecznego, po to, aby tę mobilność ograniczyć".

Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny? - To wszystko zależy od tego, na jakim poziomie wydajności będzie służba zdrowia. Nie chciałbym wykluczać żadnego wariantu. Scenariusze dotyczące epidemii nie raz już zaskakiwały państwa na całym świecie - odpowiedział Piotr Mueller w "Rozmowie Piaseckiego".

Dopytywany o scenariusz godziny policyjnej rzecznik rządu odpowiedział, że jest on "jednym z ostatnich branych pod uwagę".

Lockdown w Polsce. Jarosław Gowin ujawnia szczegóły

Lockdown. Najpierw życie towarzyskie, potem gospodarka

Wedle naszych informacji, temat tzw. godziny policyjnej pojawia się na wewnętrznych naradach najważniejszych ministrów i koalicjantów PiS. Żaden z polityków obozu władzy, pytany o ten scenariusz, nie zaprzecza. Ale jednocześnie nikt nie chce używać takiego określenia.

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji - powiedział we wtorek w Radiu Zet zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Nasi rozmówcy z rządu przyznają, że najpierw będzie ograniczenie kontaktów towarzyskich (temu ma służyć jakaś forma "godziny policyjnej"), a na końcu dopiero ograniczanie życia gospodarczego.

Taki scenariusz kreślił na początku tygodnia wicepremier Jarosław Gowin. - Działalność zawodowa w minimalnym stopniu przyczynia się do zwiększenia zachorowań, bo restrykcje sanitarne są w zakładach pracy bardzo wysokie, a teraz będą jeszcze bardziej wyśrubowane - zadeklarował w poniedziałek w "Tłit" WP minister rozwoju i pracy Jarosław Gowin.

Podobnej argumentacji Gowin używa na spotkaniach z premierem.

Lockdown w Polsce. Sojusz ministrów

Jak pisaliśmy w poniedziałek w Wirtualnej Polsce, wicepremierzy: Jarosław Gowin, Jacek Sasin i Piotr Gliński, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro są zdecydowanymi przeciwnikami planu wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce.

- Na premiera wywierane są naciski ze strony najważniejszych ministrów, właściwie większości rządu, by nie wprowadzać twardego lockdownu. Morawiecki wie już, że nie damy rady znacząco zahamować wzrostu liczby zakażeń w najbliższych tygodniach, więc lockdown najprawdopodobniej będzie ogłoszony. Ale towarzyszyć będzie temu nie najlepsza atmosfera w rządzie - przyznaje nasz informator z kręgów rządowych.

Inny: - Narodowa kwarantanna jest nieunikniona. Wicepremier Gowin, jako minister rozwoju, jest przerażony tą wizją. Dlatego chodzi do mediów codziennie i tłumaczy, że robi wszystko, by nie zamykać gospodarki i nie dopuścić do lockdownu. Ale to przegrana sprawa.

Nasi rozmówcy z Porozumienia i Solidarnej Polski jednoznacznie wskazują: kolejny lockdown oznacza gospodarczy upadek polskiego państwa (wiosną na lockdownie straciliśmy około 150 mld zł - powtarza Gowin).

- Nasz kraj się po tym nie podniesie. I to nie jest perspektywa kilku lat, ale być może nawet kilkudziesięciu, będziemy mieli stracone pokolenia - twierdzi jeden z ważnych członków rządu.

Co ciekawe, podobne opinie wyrażają podczas tajnych narad na szczytach władzy inni, kluczowi ministrowie (o takiej naradzie w ubiegłym tygodniu pisał portal gazeta.pl). I to ze ścisłego kierownictwa PiS, bliscy Jarosławowi Kaczyńskiemu.

- Epidemia się rozlała. Nikt nie chce lockdownu, szef rządu też. W Europie kolejne kraje wprowadzają lockdowny. To nie wybór, to konieczność - wyjaśnia jeden z polityków.

Premier Morawiecki - jak podkreślają jego współpracownicy - robi wiele, by tego czarnego scenariusza uniknąć.

Nowa prognoza epidemii. Pierwszy raz wyliczono, kiedy to się skończy

Szczyt zakażeń koronawirusem może wystąpić 16 listopada, wedle szacunków wyniesie około 27,6 tys. przypadków. Z nowej prognozy epidemii opracowanej przez naukowców z ICM UW wynika, że w Polsce nie musi nastąpić lockdown. Zresztą - jak zauważył dziennikarz WP Tomasz Molga - sami politycy zostawili sobie furtkę, aby nie ogłaszać zbyt szybko blokady Polski.

W poniedziałek po południu zespół dra Franciszka Rakowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił najnowsze prognozy. Według nich w najbliższych dniach liczba zakażeń utrzyma się na poziomie 25-26 tys. przypadków na dobę.

Nowa prognoza epidemii koronawirusa uwzględnia możliwe efekty wprowadzonych dotąd obostrzeń, jak zamknięcie galerii handlowych, kin, teatrów, naukę zdalną w klasach 1-3 szkół podstawowych i ograniczenia w działalności restauracji.

15-16 listopada liczba zakażeń sięgnie powyżej 27 tys., ale - być może - nie zostanie pobity rekord z 7 listopada wynoszący 27 875 przypadków. Pod koniec listopada liczba zakażeń może spaść poniżej 20 tys. przypadków na dobę i będzie to początek korzystnego trendu - wskazują naukowcy.