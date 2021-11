Lockdown dla niezaszczepionych? Lekarz: "To dobry pomysł"

Polski rząd nie planuje wprowadzenia lockdownu. O to, czy jest to słuszna decyzja, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski został zapytany prof. Andrzej Fal. - Lockdown jest absolutnym zatrzymaniem gospodarski i wszelkiej aktywności - stwierdził lekarz. Ekspert przekazał, że niewprowadzenie lockdownu jest słuszne, ale wcześniej trzeba podjąć decyzje o "ograniczeniach mniej dotkliwych", które wyhamują rozwój pandemii. Wtedy lockdown nie jest potrzebny. Gość WP zaznaczył jednak, że te decyzje nie zostały podjęte i aktualnie nie mamy żadnych zwiększonych restrykcji dot. regionów, gdzie jest bardzo źle. Ekspert dodał, że "epidemia nie zwalnia, ona przyśpiesza". - To wskazuje, że 4. fala będzie długa czasowo - dodał. Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego odniósł się także do pomysłu Austrii. Ten kraj wprowadził twardy lockdown dla osób niezaczepionych. - Jest to pomysł dobry. Natomiast techniczne bardzo trudny do wyegzekwowania - wyjaśnił rozmówca Agnieszki Kopacz.