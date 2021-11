Lockdown dla niezaszczepionych? Bodnar: Czas najwyższy wprowadzić ograniczenia

Pomimo rosnącej liczby przypadków nowych zakażeń koronawirusem, premier Mateusz Morawiecki nie zdecydował się na wprowadzenie obostrzeń sanitarnych.- Brak reakcji powoduje odpowiedzialność rządu za kolejne śmiertelne przypadki COVID-19. Jeżeli inne państwa wprowadziły ograniczenia chociażby polegające na wejściu do obiektów użyteczności publicznej czy restauracji, teatrów i kin, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wprowadzić - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. - W wakacje byłem przez chwilę we Włoszech, tam regularnie wszędzie sprawdzany, czy mam certyfikat szczepień. We Francji te zasady też obowiązują od dłuższego czasu. Czas najwyższy to wprowadzić. (...) Również pracodawcy powinni mieć możliwość weryfikacji u pracowników. Te przepisy są zgodne z Konstytucją, która pozwala na to, aby ograniczać nasze prawa i wolności, o ile służy to realizacji interesu publicznego (ochrona zdrowia), jest to wprowadzone ustawą i jest to środek proporcjonalny do realizowanego celu - tłumaczył prof. Bodnar.