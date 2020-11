Lockdown. Austria wprowadza nowe ograniczenia

Planowany od wtorku (17.11.2020) drugi całkowity lockdown ma (podobnie jak w marcu) obowiązywać przez trzy tygodnie, czyli do 6 grudnia - wynika z rozporządzenia austriackiego rządu.

Lockdown. Dziesięciokrotny wzrost zakażeń w Austrii

Podobnie jak Niemcy również Austria wprowadziła na początku listopada częściowy lockdown, by ograniczyć kontakty ludności i nie dopuścić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Gastronomia, obiekty rekreacyjne, kulturalne i sportowe musiały zostać zamknięte. Jednak obostrzenia te nie zdołały zahamować rozprzestrzeniania się koronawirusa. W piątek, 13 listopada, liczba zakażeń pobiła kolejny rekord, przekraczając 9,5 tys. To dziewięć razy więcej niż w szczycie pierwszej fali pandemii wiosną tego roku.