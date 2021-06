Lizbona miastem zamkniętym. Posobkiewicz zaczął mówić o Polsce

Lizbona została odseparowana od pozostałej części kraju ze względu na dynamiczny wzrost zakażeń COVID-19. Decyzję władz Portugalii komentował w programie "Newsroom" w WP dr Marek Posobkiewicz, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Jest to jedna z metod ograniczenia transmisji. To, co zrobiliśmy u nas w kraju na wiosnę ubiegłego roku spowodowało, że nie mieliśmy podobnej sytuacji, jaka była we Włoszech czy w Hiszpanii. Pierwsze duże fale pojawiły się dopiero na jesieni i wiosną tego roku - porównywał lekarz. - Jeżeli jest jakieś ognisko, powinniśmy robić wszystko, żeby spowalniać rozprzestrzenianie tego wirusa. Gdy zbyt dużo osób trafia do szpitali, czasami nie sposób się wszystkimi dobrze zaopiekować. Jeśli pacjenci trafiają wolniej, wtedy jest szansa, że więcej osób uratujemy - konkludował dr Posobkiewicz.