Litwa. Polka będzie ministrem sprawiedliwości. Kim jest Ewelina Dobrowolska?

Prezydent Gitanas Nauseda podsumowując w piątek swe rozmowy z zaproponowanymi przez premier Ingridę Szimonyte kandydatami na ministrów, powiedział, że "Dobrowolska mile go zaskoczyła".

- Pani Ewelina była bardzo dobrze przygotowana do rozmowy - ocenił prezydent w piątek wieczorem w wywiadzie dla telewizji publicznej LRT. Szef państwa podkreślił też, chociaż stanowiska w niektórych kwestiach nie był zbieżne, to jednak widać było, że kandydatka na ministra sprawiedliwości starannie przygotowała odpowiedzi na pytania, jakie przygotowali dla niej pracownicy kancelarii prezydenckiej, nie pomijając żadnego z nich.

Podczas rozmowy pochodząca z Wilna kandydatka zademonstrowała, że bardzo poważnie pochodzi do swych przyszłych zadań i "jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność" - ocenił prezydent. Przyznał, że z powodu wieku Dobrowolskiej "brakuje być może doświadczenia politycznego", ale podkreślił też, że "nie jest to przeszkodą, by stała się ministrem o dużej skuteczności". - A doświadczenia nabędzie – dodał Nauseda.