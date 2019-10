Listy wyborcze Zielona Góra. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory parlamentarne 2019

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Wybierzemy wówczas posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu przez najbliższe 4 lata. Poniżej wypisaliśmy pełną listę kandydatów do Sejmu i Senatu z Zielonej Góry. Przypominamy, że aby wziąć udział w wyborach, należy udać się do okręgu wyborczego dopasowanego do naszego miejsca zameldowania. Placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Na miejscu zostanie zweryfikowany nasza tożsamość, dlatego trzeba pamiętać o dokumencie ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport lub legitymacja studencka. Wybory parlamentarne 2019 – Zielona Góra. Lista wyborcza PSL w okręgu nr 8 Zielona Góra Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: FEDAK Jolanta Beata ŚWIREPO Jan GROC Artur Dariusz KRÓL Roman Stanisław HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta TOMCZYSZYN Stanisław PLEWA Zofia Teresa KACZMAREK Jarosław Józef KOŁODZIEJ Zbigniew Jan CZEREPKO Iwona Agnieszka CHINALSKA Anna DĘBICKA Anna Wiesława KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa HALASZ Marek KULCZYŃSKI Sławomir OLEJNICZAK Mirosław Wojciech WRÓBLEWSKI Dariusz Jerzy GEMBARA Andrzej Janusz SOŁTYS Antoni Józef STAROSTA Waldemar Henryk SZUMNA Wanda Elżbieta KOMAR Anna Sylwia BRYSZEWSKA Krystyna MEJZA Łukasz Wybory parlamentarne 2019 – Zielona Góra. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 8 Zielona Góra Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: AST Marek DAJCZAK Władysław MATERNA Jerzy Marian PŁONKA Elżbieta Teresa KURZĘPA Jacek Sławomir IWAN Stanisław Antoni WIECZOREK Andrzej Leszek GANCARZ Ewa Danuta BARCZAK Piotr GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara WERSTLER-WOJTASZEK Joanna Magdalena MOLICKA Anita Agnieszka RAFALSKI Tomasz Rafał TRZPIS Gabriela Marianna PORWICH Jarosław GRABAREK Grzegorz SZUŁCIK Alicja JASZCZ Mieczysław RONOWICZ Bożena GÓRSKA Anna KUJTKOWSKA Marzanna Nina SŁOMIŃSKA Urszula Kazimiera CZERNIAWSKI Krzysztof Władysław PIEŃKOWSKI Sebastian Wybory parlamentarne 2019 – Zielona Góra. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 8 Zielona Góra Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka WONTOR Bogusław Tadeusz RUSZKOWSKA Adrianna STOJANOWSKI Artur GARGUL Anna STARSZAK Wojciech Kazimierz OCH Ewa Maria ŁYSIAK Bernard Krzysztof BUZAREWICZ-KOWAL Irena HAŁABURA Damian Karol RAKSA Iwona Marzena WŁODEK Waldemar Jacek BĄK Monika ROŻEK Eugeniusz SZKUDLAREK Julita Monika WALCZAK Tomasz ŻEGILEWICZ - ZAWADZKA Katarzyna Magdalena WITA Paweł KOMAJDA Natalia Roksana SOKOŁOWSKI Leszek GRANDE Julieta WIŚNIEWSKI Wacław Andrzej DRUBKOWSKA Monika SZMYTKOWSKI Michał Paweł Wybory parlamentarne 2019 – Zielona Góra. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 8 Zielona Góra Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Okręg ten obszar Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: KAMIŃSKI Krystian Patryk PACHNIK-ŁODZIŃSKA Beata Zofia SYGUTOWSKI Marcin SZYMAŃSKI Piotr Jan PALUCH Michał Marcin KAMRAD Paweł BANYŚ Marek SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria BORKOWSKI Rafał Jan WASZCZUK Karol Stanisław RUTKOWSKI Grzegorz Dariusz CANTEMIR Urszula Teresa WASYLCIÓW Piotr Kazimierz LADRA Karolina Maria MASTERNAK Agnieszka Janina KIESZEWICZ Krzysztof Dominik KAROWSKA Danuta Irena KOSICKA-DOMBEK Anna Agnieszka DOMARADZKI Andrzej KOPACKA Emilia Małgorzata KOŚCIELNY Maciej PIĄTKOWSKA Karolina JABŁOŃSKI Henryk ŁOPATOWSKI Krzysztof Michał Wybory parlamentarne 2019 – Zielona Góra. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 8 Zielona Góra Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: ANIŚKO Tomasz Witold SŁUGOCKI Waldemar Jan SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława OSOS Katarzyna WIERCHOWICZ Jerzy KUCHARSKI Tomasz Bogusław JABŁOŃSKI Marcin Artur PAHL Witold POTĘGA Grzegorz Michał BRODZIŃSKA Cecylia NAPIÓRKOWSKI Olaf Krzysztof MAGDZIAREK Krystyna Maria SUJAK Radosław Zenon WDOWIAK Agata Małgorzata KOLA Krzysztof Stanisław JĄGOWSKA Alina Wanda KOWALSKI Piotr Stanisław MALINOWSKA Danuta Teresa BRODZIKOWSKI Miłosz Mateusz PABIEROWSKI Marcin Bogusław KRAŚNY Marek Mirosław KOZAK Elżbieta KANIEWSKA Jolanta Teresa ZABOROWSKI Bogusław Michał Wybory parlamentarne 2019 Zielona Góra. Lista wyborcza okręg 20 Okręg 20. podczas wyborów do Senatu obejmuje powiat krośnieński, świebodziński, zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zielona Góra. Wyborcy będą mogli tu oddać głos na: Roberta Dowhana z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Zbigniewa Kościka z PiS (nr 2 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 Zielona Góra. Lista wyborcza okręg 21 Okręg 21 obejmuje powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński oraz Gorzów Wielkopolski. O mandat do Senatu ubiegać będą się tu: Władysław Komarnicki z Koalicji Obywatelskiej (nr 1 na liście wyborczej)

Janusz Maksymowicz, kandydat niezrzeszony (nr 2 na liście wyborczej)

Marek Tomasz Surmacz z PiS (nr 3 na liście wyborczej)

Anna Synowiec, kandydatka niezrzeszona (nr 4 na liście wyborczej) Wybory parlamentarne 2019 Zielona Góra. Lista wyborcza okręg 22 Okręg nr 22 obejmuje powiaty: nowosolski, wschowski, żagański i żarski. Z tego okręgu o miejsce w Senacie ubiegać będzie się: Klaudiusz Balcerzak z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Robert Jarosław paluch startujący z własnego komitetu wyborczego (nr 2 na liście wyborczej)

Robert Jarosław paluch startujący z własnego komitetu wyborczego (nr 2 na liście wyborczej)

Wadim Tyszkiewicz , kandydat niezrzeszony (nr 3 na liście wyborczej)