Lista PiS do Europarlamentu. "Miękkie lądowanie w Brukseli"

Według doniesień mediów na listach Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego mają się pojawić takie osoby jak Daniel Obajtek, Jacek Kurski, Maciej Wąsik, czy Mariuszem Kamińskim. - Myślę, że tutaj świadectwo wystawia sobie samo ugrupowanie Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli bierze takie osoby na listy i daje im też takie eksponowane miejsca wysokie, chcąc po prostu tym osobom zapewnić miękkie lądowanie w Brukseli. Myślę, że wyborcy to ocenią - skomentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Paulina Matysiak. W nowym wywiadzie WP z Przemysławem Czarnkiem b. minister edukacji przekazał, że jest rozważany rebranding partii. Posłanka zwróciła uwagę, że trzeba zwrócić uwagę na motywację PiS-u. - To, że Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę, to nie znaczy, że ludzie zapomną - oceniła Matusiak.

