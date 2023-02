Lista hańby w toalecie. Przesłuchują sędziów

Szyderczy apel do prokuratora

Do prokuratora prowadzącego śledztwo zaapelował sędzia Piotr Gąciarek. "Warto wspierać dzielnych prokuratorów, co odważnie tropią toaletowych złoczyńców z Sądu Okręgowego w Elblągu!" - napisał sędzia na Twitterze. W apelu wysłanym do prokuratora Juliusza Rudaka i opublikowanym na stronie Forum Współpracy Sędziów możemy przeczytać: "Musi Pan wiedzieć Panie Prokuratorze Rudak, że spoczywa na Panu wielka odpowiedzialność. Na Pana skromnej osobie ciąży bowiem odpowiedzialność za reputację i dobre imię elitarnej jednostki polskiej Prokuratury, w której za sprawą zrządzenia losu, własnej ambicji i łaski Zbigniewa, Zawsze Mam Rację, Ziobro przyszło Panu rozwijać swoje talenty".