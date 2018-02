List z nieznaną substancją trafił do bazy wojskowej. 11 marines w szpitalu

Do bazy wojskowej Fort Myer wysłano kopertę z tajemniczą substancją. Aż 11 marines, którzy się z nią zetknęli trafiło do szpitala pod obserwację medyczną.

Koperta z substancją niewiadomego pochodzenia dotarła do bazy wojskowej w pobliżu Pentagonu we wtorek późnym popołudniem.

11 żołnierzy, którzy mieli do czynienia z nieznaną substancją, trafiło do szpitala pod obserwację medyczną. - Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - uspokaja Brian Block, rzecznik prasowy US Marines. W stosunku do kilku z hospitalizowanych wojskowych, którzy uskarżali się na dziwne objawy, zastosowano wstępne leczenie. Kapral, zbrojmistrz i jeden z pułkowników mieli odczuwać doskwierające pieczenia na rękach i twarzach. Inny żołnierz zaczął także krwawić z nosa.