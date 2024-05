List otwarty skrzywdzonych przez Kościół. Jest reakcja Konferencji Episkopatu Polski

"Jako osoby skrzywdzone w Kościele wyrażamy zaniepokojenie sprawami opisanymi przez red. Zbigniewa Nosowskiego w artykule ‚Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?'. Pytania do abp. Tadeusza Wojdy na portalu Więź.pl. Biorąc pod uwagę, iż opisane kwestie dotyczą skandalicznego sposobu traktowania osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji, którą kieruje wybrany większością Waszych głosów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracamy się do Was wszystkich w formie listu otwartego" - wytłumaczyli autorzy.