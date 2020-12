List otwarty do prokuratury po wyroku w sprawie Jacka Międlara

Były ksiądz Jacek Międlar został uniewinniony przez sąd II instancji w sprawie, w której zarzucano mu mowę nienawiści w stosunku do muzułmanów. Po ogłoszeniu wyroku, do prokuratury trafił list otwarty, którego autorzy reprezentują społeczność muzułmanów w Polsce.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zdecydował, że Jacek Międlar nie posłużył się mową nienawiści komentując masakrę dokonaną na muzułmanach w Christchurch w Nowej Zelandii. Zginęło wówczas 51 osób, a 40 zostało rannych. Zamachu w meczecie dokonał Brenton Tarrant, który wszedł do świątyni i zaczął strzelać do modlących się tam ludzi.

Były ksiądz powiedział wówczas między innymi, że zamachowiec "miał troszeczkę prawo do swoich działań".

List otwarty ws. Jacka Międlara. "Niewyobrażalny smutek"

Pod listem otwartym do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu podpisali się Anna i Karol Wilczyńscy, reprezentujący społeczność wyznawców islamu w Polsce oraz adwokat Paweł Śliz. Podkreślili, że wyrok był dla nich dużym ciosem. W liście zamieszczone zostały wypowiedzi polskich muzułmanów.

"Boję się mieszkać w kraju, w którym mnie i mojego męża otwarcie nienawidzą. Powoduje to niewyobrażalny smutek i rozdarcie w sercu. Umacnia tylko poczucie bezradności i zabiera nadzieję, że coś się kiedyś zmieni" - napisała jedna z cytowanych kobiet.

Autorzy listu zwrócili uwagę na problemy muzułmanów w Polsce. "Większość z nich spotyka się z krzywymi spojrzeniami, podwójnymi standardami podczas szukania pracy czy mieszkania do wynajęcia. Mają świadomość, że od nawoływania do nienawiści do czynnego jej okazania - droga nie jest zbyt daleka" - czytamy.

Sygnatariusze listu zaapelowali do prokuratury o zaskarżenie wyroku ws. Międlara. "Nie zgadzamy się z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który w naszej ocenie jest krzywdzący dla wielu mieszkańców naszego kraju. Nie zgadzamy się na to, by w czasach tak dużej polaryzacji polskiego społeczeństwa, panowało przyzwolenie na nienawiść" - napisali.

Źródło: islamistablog.pl