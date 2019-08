List otwarty braci ks. Józefa Tischnera do Sławomira Cenckiewicza: To niegodziwość

- Pański wpis na Twitterze sugerujący, że nasz brat współpracował z SB, stał się zalążkiem akcji wymierzonej w dobrą pamięć o nim - napisali bracia ks. Józefa Tischnera, Marian i Kazimierz Tischnerowie, w liście otwartym do Sławomira Cenckiewicza.

Na początku czerwca tego roku Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, zamieścił na Twitterze wpis sugerujący, że ks. prof. Józef Tischner był kontaktem operacyjnym SB. Zareagowali na to bracia nieżyjącego duchownego - Marian i Kazimierz Tischnerowie. Napisali list do Cenckiewicza. Ten im nie odpowiedział, więc w czwartek upublicznili list na portalu wiez.com.pl.

"Pański wpis na Twitterze został szeroko nagłośniony w mediach i stał się zalążkiem akcji wymierzonej w dobrą pamięć o ks. prof. Józefie Tischnerze. Docierają do nas informacje o tym, że w okolicach Podhala pojawiły się głosy gorliwych wyznawców lansowanego przez Pana modelu lustracji, który pozwala na traktowanie zapisków SB na równi z rzeczywistością, bez potrzeby i konieczności ich zbadania" - piszą bracia ks. Tischnera.

"Kreowanie nowych bohaterów"

Bracia Tischnera podkreślają, że w perspektywie lustracji Cenckiewicza "nie ma żadnych bohaterów, a za to należy kreować ciągle na nowo innych bohaterów, tyle że bez istotnych dokonań lub zazwyczaj z dokonaniami urojonymi".

"Niegodziwością jest także i z tej przyczyny, że to Pan – zajmując się od lat studiowaniem akt tajnych służb PRL-u – wie, że taka notatka o niczym nie świadczy, niczego nie dowodzi, a tym bardziej nie stanowi żadnego dowodu na to, aby ks. prof. Józef Tischner w jakikolwiek sposób był związany z SB – tego Pan jednak, jako naukowiec i człowiek znający praktykę oraz metody działania służb nie napisał, choć Pan mógł i powinien to uczynić" - dodają.