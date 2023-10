List gończy za Grzegorzem Borysem

- Dla nas zmienia to bardzo dużo. Przede wszystkim to osoba podejrzana o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego dziecka. Daje nam to możliwość apelowania do osób, które mają wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego. Muszą o tym powiadomić najbliższą jednostkę policji. Jeżeli tego nie zrobią, ukrywają osobę, która jest poszukiwana listem gończym, pomagają mu w ucieczce. Takiej osobie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 - wyjaśniła na antenie TVN24 kom. Karina Kamińska z policji w Gdańsku.