Poszukiwany Grzegorz Borys. Nagrała go kamera

- On był takim komandosem, który przez tydzień potrafił z tego lasu nie wychodzić. Mógł tam mieć jakąś kryjówkę. To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej? - mówił w rozmowie z "Faktem" mieszkaniec osiedla, na którym mieszka Grzegorz Borys.