List do Glapińskiego. Prezes NBP będzie musiał odpowiedzieć

Prezes NBP Adam Glapiński przed zatrzymaniem i aresztowaniem Marka Ch. - byłego szefa KNF, który miał złożyć korupcyjną propozycję miliarderowi Leszkowi Czarnackiemu - nie mógł się go nachwalić. Dziś były polityk PiS - obecnie senator PSL - Jan Filip Libicki pyta w interpelacji i liście do prezesa: "Czy wycofa się pan z tych słów?".

Kilka tygodni temu - gdy wybuchła afera KNF - prezes NBP pytany o Marka Ch. (jego byłego studenta), mówił, że "bardzo go poważa i ceni". Zdaniem Adama Glapińskiego to "człowiek niezwykle uczciwy, szlachetny, honorowy i wybitny profesjonalnie". - Obyśmy mieli więcej takich 37-letnich profesorów w pełni profesjonalnych, uczciwych i szlachetnych - przekonywał prezes NBP.

Glapiński wywołany do tablicy. Będzie musiał odpowiedzieć

Tymczasem w dniu 16 listopada tego roku na Kongresie 590 w Rzeszowie mówił pan: profesor Marek Ch. kierował nadzorem bez zarzutu; wykonywał swoją funkcję z zachowaniem wszystkich profesjonalnych zasad. Kolejna wypowiedź: były prezes KNF to uczciwy człowiek. I następna: „z tego, co wiem, pan profesor Ch. nie ma zarzutu korupcji, nie ma żadnego zarzutu. Śledztwo toczy się w sprawie. Nie doszło jeszcze do pierwszych przesłuchań”. I teraz ostatni cytat: były szef KNF nie został odwołany, ale sam złożył dymisję dla dobra polskiego systemu finansowego, bankowego, gospodarki, było to słuszne i bardzo patriotyczne. Przytaczam to za portalem Parkiet.com.