List ambasadorów w Polsce ws. LGBT. Joachim Brudziński odpowiada Georgette Mosbacher

Od kilkunastu godzin sprawa listu 50 ambasadorów w Polsce ws. sytuacji osób LGBT jest głównym tematem politycznym w kraju. Teraz głos w dyskusji zabrał Joachim Brudziński. W ostrych słowach odpowiedział amerykańskiej dyplomatce Georgette Mosbacher.

"Prawa człowieka to nie ideologia - są one uniwersalne" - napisała w niedzielny wieczór Georgette Mosbacher. Amerykańska ambasador oraz bliska znajoma prezydenta USA Donalda Trumpa we wpisie zamieściła list 50 ambasadorów w Polsce na temat sytuacji osób LGBT. "Wyrażamy nasze poparcie dla starań związanych z uświadamianiem opinii publicznej na temat problemów dotyczących społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych" - dodali dyplomaci w tekście.

List doczekał się reakcji polskiego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego oraz szefa KPRM Michała Dworczyka. Teraz do tego grona dołączył europoseł PiS Joachim Brudziński.

"My w Polsce również się zgadzamy. Dlatego z nadzieąa czekamy na kolejny list, tym razem w obronie mordowanych chrześcijan, zamykanych w więzieniach działaczy ProLife, wyrzucanych z pracy i prześladowanych ludzi cytujących Biblię, ludzi poddawanych wbrew swej woli eutanazji. Czekamy na Pani głos oraz pozostałych ambasadorów w sprawie agresji i nienawiści przedstawicieli środowisk LGBTI etc. wymierzonych w ludzi, którzy zgodnie z Polską konstytucją uważają, ze małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety" - napisał na Twitterze wiceprezes PiS.

Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: byłoby normalne, gdyby został premierem

List ambasadorów w Polsce ws. LGBT. "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza"

W serii kolejnych tweetów europoseł domaga się reakcji amerykańskiej ambasador ws. ludzi pracujących w chrześcijańskich poradniach rodzinnych zmuszanych do oddawania sierot do adopcji parom homoseksualnym czy odmowy obsługi w restauracjach prowadzonych przez aktywistów LGBT+ etc. ludziom z krzyżem na piersi.

"Czekamy na Pani głos oburzenia w związku z wyrzucanymi z pracy stewardesami za noszenie łańcuszka z krzyżykiem, czekamy na potępienie chuliganerii atakującej na ulicach działaczy Pro-Life. Czekamy z nadzieją, że 50 ambasadorów nie będzie powtarzało fake newsów o strefach wolnych od LGBT" - dodał w ostatnim wpisie Brudziński.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca, kiedy kampanię prezydencką zdominował temat "ideologii LGBT", europoseł zamieścił w sieci kontrowersyjny wpis. Przekonywał, że na Pomorzu Zachodnim ptasia rodzina (mama i tata) realizuje w jego przydomowej kapliczce Boży plan. Dodał do tego zdjęcie ikony Jezusa, różaniec. Na drugiej fotografii umieszczone zostały jaja złożone w ptasim gnieździe. "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza" - stwierdził Joachim Brudziński.