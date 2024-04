Lirydy 2024. Nadchodzi noc spadających gwiazd. Kiedy obserwować rój meteorów?

Deszcz meteorów. Lirydy 2024. Gdzie je obserwować?

Radiant roju Lirydów znajduje się na granicy dwóch gwiazdozbiorów - Lutni oraz Herkulesa. To miejsce, pozornego źródła roju meteorów. Co istotne, zaraz po zmroku znajduje się ono zaledwie 10 stopni ponad horyzontem - oznacza to, że widoczność "spadających gwiazd" może okazać się niezadowalająca. Wraz z upływem nocy, przesuwa się on - do świtu może wzrosnąć nawet do 70 stopni. W czasie maksimum Lirydów, na niebie można zobaczyć średnio 18 meteorów w ciągu godziny. Ich prędkość wynosi 49 km/s, co oznacza, że należą do dość szybkich rojów.