Kosmiczny spektakl. Początek już za kilka dni

W kwietniu, jednym z aktywnych rojów meteorów są Lirydy. Maksimum roju wypada w tym roku 22 kwietnia o godzinie 8.00 polskiego czasu, więc w Polsce nie będziemy mieli szans na jego obserwację. To jednak nie oznacza, że stracimy szansę na podziwianie kosmicznego spektaklu. Okres aktywności roju zaczyna się 14 kwietnia i trwa aż do końca miesiąca, czyli do 30 kwietnia. Można więc będzie go podziwiać przez wiele nocy.