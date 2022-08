Limity wypłat z bankomatów. Ile gotówki można wypłacić za jednym razem

Limity wypłat z bankomatów Euronet

Wprowadzony przez Euronet nowy, jednorazowy limit wypłat gotówki wynosi 800 złotych. To sieć obsługująca wiele popularnych w Polsce banków, a także 14 różnych form pobierania pieniędzy. Z wypłat w Euronecie mogą skorzystać między innymi klienci Alior Banku, mBanku, Banku Pocztowego czy Get in banku.