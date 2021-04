Limanowa. Afera na lekcji religii. Ksiądz przeprasza za swoje zachowanie

Uczniowie jednego z liceów w Małopolsce dostali od księdza prowadzącego lekcje religii prezentację, której zawartość jest kontrowersyjna. Zdaniem duchownego m.in. homoseksualizm to choroba, którą można wyleczyć, a doprowadzić do niej może molestowanie seksualne. Po ujawnieniu w mediach społecznościowych zachowania księdza, duchowny przeprasza za treści ujawnione w prezentacji. Wirtualna Polska dotarła do jego wyjaśnień.

"Moim celem nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła. Osoby uczęszczające na lekcję religii robią to dobrowolnie, zgodnie ze swoją wiarą, przekonaniami i światopoglądem, więc mają prawo znać nauczanie Kościoła" - czytamy w oświadczeniu, jakie katecheta wystosował do kurii tarnowskiej i do wszystkich uczniów, z którymi prowadził lekcję religii.

"Ze względu na sposób nauczania zdalnego, nie mogłem spotkać się z uczniami i wyjaśnić dokładnie zaprezentowanych treści i poddać ich pod dyskusję, odpowiadając na pytania i wątpliwości. Był to mój błąd, ponieważ tak trudne tematy nie powinny być prezentowane bez omówienia i dokładnego wyjaśnienia, co może prowadzić do interpretacji niezgodnej z moimi intencjami" - dodaje duchowny. I przeprasza wszystkie osoby, które mogły poczuć się dotknięte treściami zawartymi w prezentacji. "Jako człowiek wierzący i ksiądz katolicki szanuję każdego człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej" - deklaruje katecheta.

Oświadczenie księdza przysłał nam rzecznik prasowy diecezji tarnowskiej ks. Ryszard Nowak. Powstało po tym, jak o sprawie zaczęło robić się głośno w mediach społecznościowych. Miało trafić zarówno do uczniów liceum, jak i do diecezji tarnowskiej.

- Ze strony kurii zostało już podjęte badanie tej sprawy - przekazał WP ks. Ryszard Nowak.

Jako pierwsza sprawę nagłośniła blogerka Klaudia Szubert, która na swoim profilu na Facebooku umieściła screeny z prezentacji na wspomnianej lekcji religii. Miała ona miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej w ramach tzw. zdalnego nauczania.



Jeden ze slajdów z lekcji religii w liceum w Limanowej

Jakie treści prezentował ksiądz?

"Homoseksualizm to zaburzenie, które można leczyć m.in. elektrowstrząsami, a przyczyną jego występowania bywa np. przebywanie w hermetycznym, męskim środowisku".

"Homoseksualizm jest chorobą (zaburzeniem) wywołaną przez hormony, zaburzony rozwój lub złe traktowanie dziecka we wczesnych fazach rozwoju. Stosunki homoseksualne są grzeszne, gdyż wykluczają prokreację. Sama natura pokazuje, że dwie osoby tej samej płci nie pasują do siebie (chociażby ze względu na organy rozrodcze)".

"Pocałunki są grzeszne, jeśli prowadzą do podniecenia"

W ocenie katechety, przyczynami homoseksualizmu są zaburzenia hormonalne w czasie ciąży, uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę, nieprawidłowe relacje rodzinne, molestowanie seksualne, przebywanie chłopców i młodych mężczyzn w hermetycznym męskim środowisku oraz nieudane doświadczenia z kobietami.

Oprócz leczenia elektrowstrząsami, duchowny wymienia inne metody leczenia. M.in. operacje chirurgiczne (historektomię, owariektomię, klitoridektomię, wazektomię), psychoanalizę, leki farmakologiczne.

Mówił również o małżeńskich grzechach przeciwko VI przykazaniu, wymieniając: antykoncepcję, stosunki "pozbawione szacunku do współmałżonka, poniżające go, wywołujące w nim wyrzuty sumienia”, sztuczne zapłodnienie, instytucję matki zastępczej oraz zmuszanie do współżycia.

Facebook.com Kolejny slajd z lekcji religii w Limanowej Źródło: Facebook.com , Fot: Klaudia Szubert/Facebook

Zdaniem katechety, pocałunki są grzeszne jeśli prowadzą do podniecenia, natomiast "dobry pocałunek to ten, który ma dobrą i czystą intencję (a nie ma rozmiękczyć żeby doprowadzić do łóżka)".

Ksiądz broni się, że informacje, które przekazał stanowiły "całościowe omówienie VI i IX przykazania Dekalogu”. - Prezentuję w niej naukę Kościoła katolickiego, cytując konkretne fragmenty zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego – pisze kapłan.

Jak ustalił lokalny portal limanowa.in, ksiądz, który przygotował dla młodzieży kontrowersyjną prezentację, w limanowskiej parafii pełni funkcję moderatora poradni rodzinnej, odpowiedzialnego za kursy przedmałżeńskie.

Pytane przez nas o sprawę limanowskie liceum, twierdzi, że poinformowało o całej sytuacji małopolskie kuratorium oświaty. Z kolei szefowa kuratorium Barbara Nowak przekazała Wirtualnej Polsce, że do tej pory nie wpłynęła żadna skarga na zachowanie katechety. - Jeśli skarga zostanie złożona Małopolski Kurator Oświaty tak jak zawsze, wyjaśni sytuację i podejmie stosowne działania - informuje WP Barbara Nowak.

Kontrowersyjne wypowiedzi. W sprawie osób LGBT

Przypomnijmy, że już wcześniej w Małopolsce dochodziło do wyrażania kontrowersyjnych opinii na temat odmienności seksualnej wypowiadanej przez urzędników i duchownych zajmujących kierownicze stanowiska.

Barbara Nowak "zasłynęła" kontrowersyjną wypowiedzią na temat deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W zamieszczonym na Twitterze wpisie stwierdziła, że karta to "promowanie pedofilii" i "krzywdzenie dzieci".

Z kolei abp Marek Jędraszewski mówił o osobach LGBT jako o "tęczowej zarazie" i porównywał je do epidemii cholery i bolszewizmu.

Prokuratura zbada słowa papieża Franciszka. Joanna Scheuring-Wielgus o "głupocie Zbigniewa Ziobry"