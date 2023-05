Lidzbark Warmiński. "Niegdyś były tam krzaki, niektórzy bali się wejść"

Lidzbark Warmiński, zwany Perłą Warmii, to miasto położone w samym centrum tej krainy geograficznej. Przez długi czas kojarzył się jedynie z Zamkiem Biskupów Warmińskich, jednym z najcenniejszych zabytków gotyckich w Polsce. Dziś jednak, dzięki środkom unijnym, może pochwalić się szeregiem innych obiektów atrakcyjnych dla turystów z całej Polski. - Pokazujemy teraz Lidzbark jako miasto, które ma bogatą przeszłość, ale i przyszłość przed sobą, i tworzy taką infrastrukturę, która jest adekwatna do obecnych czasów - powiedział w rozmowie z WP Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. - Czyli nie tylko historia, ale też nowoczesność - dodał. Rewitalizacja nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze środków europejskich. Miasto przez ostatnie dziewięć lat wykonało szereg inwestycji na łączną kwotę 250 milionów złotych. Jednym z przykładów takich miejsc są bulwary, w których, jak powiedział burmistrz "niegdyś były krzaki, drzewa, a niektórzy bali się tam wejść". - To prawie kilometr przestrzeni, która jest wykorzystywana do celów rekreacyjnych. Na całych bulwarach znajdują się promenady, ścieżki spacerowe, ławki, infrastruktura sportowa, siłownie, miejsca do gry w bule, place zabaw. Po drugiej stronie jest mały amfiteatr - opisuje obecne bulwary Wiśniowski. Obecnie Lidzbark Warmiński pretenduje do roli uzdrowiska. W tym celu wybudowało widowiskową tężnię. - Ma ponad sto metrów długości. Na górze jest taras widokowy. To nie jest sama tężnia. Jest plac zabaw, są tereny spacerowe, są promenady - opisała tężnię Katarzyna Radulewicz z Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim. - Jesteśmy w trakcie II etapu. Powstaje pawilon zdrowia. Będzie to mini uzdrowisko, z gabinetami, małą tężnią, grotą solankową, z pięknym tarasem - dodała. Wśród innych licznych inwestycji warto wymienić bezpłatną komunikację miejską, rewitalizację budynku dworca PKP, w poczekalni którego mieści się Muzeum Historii Miasta, modernizację Amfiteatru, termomodernizację przedszkoli czy ścieżki rowerowe. - Gdyby nie było środków unijnych, to byśmy nie dali rady wiele przedsięwzięć zrealizować w naszym mieście. I nasze miasto nie wyglądałoby tak, jak obecnie wygląda - podsumował burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.