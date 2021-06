Lidia Staroń przełyka gorycz porażki. Tomasz Zimoch ma już nowego kandydata na RPO

Kandydatura Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich została w piątek odrzucona przez Senat. Taki przebieg zdarzeń rodzi pytanie: co teraz? Kiedy poznamy nazwisko nowego RPO? Jak uważa gość "Newsroom" WP poseł Tomasz Zimoch, ciągle istnieje szansa na wybór wspólnego kandydata. - Ja ciągle żyję nadzieją, że wybór zostanie dokonany do 15 lipca i nie będzie potrzeby wyboru komisarza/urzędnika na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz kolejny ruch jest po stronie pani marszałek Sejmu. Warto by szybko rozpocząć kolejną procedurę zgłaszania kandydatów, później by zaopiniowała to sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, Sejm dokonał wyboru, a Senat zatwierdził ten wybór. Ja ciągle żyję, że ponad podziałami jest możliwość wyboru odpowiedniego kandydata, który ma i wrażliwość społeczną, ale jest do pełnienia tak ważnego stanowiska, jednego z najważniejszych stanowisk w naszym kraju, jest odpowiednio przygotowany – powiedział poseł Polski 2050. Zapytany z kolei kogo jego zdaniem należałoby mianować na funkcję RPO, Zimoch bez namysłu wskazał konkretne nazwisko. - A może Stanisława Trociuka, który pełni obecnie funkcję zastępcy RPO? To wybitny prawnik. To osoba, która w biurze rzecznika pracuje od wielu lat, zna wszystkie problemy, jest świetnie rozeznana, znakomicie do tego przygotowana i prezentuje ogromne doświadczenie – stwierdził gość WP poseł Tomasz Zimoch.