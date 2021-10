Lider PSL bezlitosny wobec pomysłu premiera: "Dewastacja rzeczpospolitej samorządowej"

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział Program Inwestycji Strategicznych, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa. Dofinansowanie otrzymać ma ponad 2780 gmin i powiatów. W sumie rząd chce przeznaczyć na to 23 mld zł. Pomysł negatywnie ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Zanim zabiorą, to chcą wystawić czeki na papierze. Pytanie, czy wszystkie te czeki zostaną zrealizowane i czy pieniądze dotrą - mówił w programie "Newsroom" WP. Lider PSL dodał, że przez decyzję rządu będzie "dużo więcej zabieranych pieniędzy, niż oddawanych". - Jest też centralizacja przekazu, że to nie samorząd coś buduje, tylko teraz rząd będzie wszystko budował. To jest dewastacja rzeczpospolitej samorządowej - tłumaczył polityk opozycji.